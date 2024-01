L'Inter punta la Fiorentina, la Juve l'Empoli, ma è chiaro che il Derby d'Italia è già nella testa di tutto. Manca sempre meno e il popolo nerazzurro ha come al solito risposto presente: già esaurite le disponibilità per i biglietti di domenica 4 febbraio, quando al Meazza arriveranno i bianconeri.

Sarà un San Siro tutto esaurito, come conferma la Gazzetta dello Sport. E c'è aria di podio per gli incassi. Attualmente il record risale proprio a un Inter-Juventus dell’ottobre 2019 prima della pandemia di coronavirus con 6,6 milioni di euro, mentre il derby di Milano di inizio stagione segue a intorno ai 6,2: terzo a 5,8 Milan-Inter del marzo 2019 seguito a stretto giro da Inter-Milan del febbraio 2023. Ora ci sono tutti i presupposti per arrivare tra le prime tre posizioni, magari superando i 6 milioni di incasso.

Previsto un intrattenimento speciale per gli spettatori, per essere un avvicinamento all’altezza del match: coinvolgerà il campo, gli spalti e anche i servizi di ospitalità.