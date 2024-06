A parte Bastoni e Barella, gli altri tre interisti stanno deludendo in nazionale. Almeno secondo la Gazzetta dello Sport. In primis Dimarco, reduce da una grande stagione in nerazzurro. Con la Croazia il sistema era anche ideale, a cinque, ma il nerazzurro ha mostrato le esitazioni viste fin dall'amichevole con la Turchia - si legge -. Sorprendente Darmian, uno degli affidabili per definizione: contro la Croazia ha mostrato poca sicurezza sia in fase di chiusura sia di impostazione.

Più o meno lo stesso discorso per Frattesi, totem del ciclo Spalletti e irriconoscibile in Germania. Secondo la rosea, considerando che il problema sta coinvolgendo tanti interisti, può darsi che l'ultimo mese più rilassato, dopo un anno di fatiche, stia influendo sul rendimento.