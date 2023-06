L'Inter potrebbe presto accelerare per Trevoh Chalobah, 23enne difensore centrale del Chelsea. Come riportato dal London Evening Standard, infatti, il club nerazzurro attende la decisione del neo allenatore dei Blues Mauricio Pochettino, che dovrà in evitabilmente scremare una rosa particolarmente numerosa a cui si aggiungeranno anche i calciatori rientranti dai prestiti. Nel caso in cui il tecnico argentino dovesse decidere di non contare su di lui, l'Inter sarebbe pronta a subentrare.

Il calciatore è valutato dal Chelsea circa 25 milioni di sterline, una cifra che secondo la testata inglese il club nerazzurro potrebbe essere disposto a sborsare, sebbene la soluzione del prestito sia ovviamente la preferita. L'inglese ha firmato a novembre un rinnovo fino al 2028 in cui c'è anche un'opzione per un'ulteriore stagione, ciò comunque non ne escluderebbe una partenza.