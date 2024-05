Dal 2002 al 2013 all’Inter, non in prima squadra, ma tra le fila delle giovanili nerazzurre. Quest’anno una stagione da terzo portiere dopo quella, da quarto, dell’annata 2018-2019. Domani il possibile, anzi più che probabile, esordio con i campioni d’Italia. Raffaele Di Gennaro è pronto per il battesimo assoluto in Serie A. Non dal primo minuto, ma nella ripresa. Secondo quanto appreso da FcInterNews, l’estremo difensore classe 1993 – che tra l’altro dovrebbe prolungare il suo contratto di una ulteriore annata e quindi sino al 2025 – domani subentrerà nella ripresa per difendere i pali dell’Inter.

Simone Inzaghi – infortuni, espulsioni e situazioni particolari permettendo – replicherà contro i veneti la stessa mossa della scorsa stagione, quando inserì Alex Cordaz nel secondo tempo nell’ultima di campionato contro il Torino e l’ex Crotone fece tra l’altro una parata da applausi, contribuendo in modo decisivo alla vittoria di Lautaro Martinez e compagni contro i granata. Questa volta toccherà invece a Di Gennaro.