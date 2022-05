L'Inter ha in mente un identikit preciso per il vice-Brozovic della prossima stagione: un giovane da far crescere per il futuro, provenire dal nostro campionato, quindi senza ostacoli di adattamento, e magari essere pure italiano. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport che torna a fare un nome già noto, quello di Asllani dell'Empoli: giovane (20 anni) e da mesi titolare in Serie A con un ottimo rendimento.

"Per quanto riguarda la trattativa, con l’Empoli ci sono ottimi rapporti. E le due società sono in costante contatto - spiega il Corsport -. La scorsa estate in Toscana è finito Pinamonti in prestito, con sostanzioso aiuto per la copertura dell’ingaggio. Ebbene, l’attaccante, con 12 reti, è stato decisivo per la salvezza della squadra di Andreazzoli. Evidentemente, non resterà ad Empoli, che a questo punto avrà bisogno di un attaccante. Non a caso, l’Inter è già pronta ad offrire Esposito, questa stagione in prestito al Basilea, con alterne fortune. Chissà che non sia l’opzione giusta, ferma restando l'aggiunta di un corposo conguaglio economico".