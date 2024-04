Anche il Corriere dello Sport sottolinea i complimenti piovuti su Inzaghi da Oltremanica. Dopo Guardiola e Henry, anche la BBC ha avuto parole di elogio per il tecnico nerazzurri: l'"Inzaghi Ball" è di moda in Inghilterra, a conferma che ormai lo status dell'allenatore piacentino è al massimo livello.

In particolare, a convincere gli inglesi è lo stile di gioco che Inzaghi è riuscito a conferire ai nerazzurri: anno dopo anno, senza fermarsi, la squadra cresce, migliora e ottiene risultati. Dal supporto costante dei braccetti difensivi alla manovra alle rotazioni sempre più frequenti a centrocampo: la bellezza affianca l'efficacia.

Occhio però, perché secondo il Corsport in Inghilterra non si limitano a godere con gli occhi: alcuni club, magari in futuro, vorrebbero portare Inzaghi in Premier League. Non ci sarebbe nulla di cui meravigliarsi...