Anche il Corriere dello Sport conferma: il primo desiderio di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione è sempre più chiaro e porta alla quinta punta. Il tecnico nerazzurro vorrebbe cautelarsi soprattutto nel reparto avanzato per evitare di trovarsi ancora nella situazione di quest'anno, con due elementi costretti a giocarle quasi tutte.

Il nome in cima alla lista dei desideri resta sempre quello di Albert Gudmundsson, con l'islandese che ha già dimostrato le sue qualità nel campionato italiano e il suo bagaglio di caratteristiche tecniche attualmente manca nel reparto avanzato interista. Possibile, con il Genoa, mettere su un'operazione "alla Frattesi", con prestito (pagato cedendo un giovane: si fa il nome di Zanotti) e obbligo di riscatto

Come spiega il quotidiano romano, l’arrivo di un quinto attaccante (ma il discorso vale più in generale anche per gli altri reparti) inevitabilmente si porterebbe dietro la questione della lista Uefa, con la necessità di escludere un giocatore per rientrare nei parametri Uefa.