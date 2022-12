Gara sfortunata per Henrikh Mkhitaryan contro il Sassuolo. Dopo essersi visto annullato un gol forse buono nel primo tempo, l'armeno è stato costretto al cambio dopo tre minuti del secondo tempo per un problema che non dovrebbe essere troppo grave: SkySport parla di "leggera lombalgia". Al suo posto, dentro Roberto Gagliardini.

