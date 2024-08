Comincia con una riflessione sulla scelta di Bento, ex obiettivo di mercato dell'Inter, di approdare all'Al-Nassr la chiacchierata di Sabatino Durante con i colleghi di Calciomercato.it: "Chi gestisce il ragazzo preferiva l'Italia o la Premier League, poi alla fine le pretese dell'Athletico Paranaense erano alte e questo ha fatto sì che non fosse più possibile il trasferimento - le parole dell'agente FIFA - Hanno scelto i soldi, di andare in Saudi Pro League. Inter? Non voglio essere arrogante, ma evidentemente sono fortunato perché avevo detto che non sarebbe andato lì".

A proposito di brasiliani, Durante commenta così la voce dell'accostamento di Renan ai nerazzurri: "Era la mia passione al Corinthians, ha un piedino niente male. Se è quel Renan lì, è un giocatore che ha qualità straordinarie. Non è solo un ottimo difensore, da ragazzino faceva il centravanti. Qualche volta mi sembrava di rivedere i lanci di Pirlo fatti da un difensore centrale, quindi è bravo e sa impostare. Ovviamente non può essere buttato subito nel campionato italiano, ma per me ha grandi qualità".

