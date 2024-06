Bella intervista del Corriere dello Sport a Denzel Dumfries. L'olandese, in particolare, ribadisce la sua volontà di restare all'Inter proprio mentre tutti lo danno possibile partente. E c'è ancora la rabbia per il gol annullato contro la Francia.

Ci spiega cosa è successo?

"È successo che il gol era buono".

Dalle immagini sembra che lei sia in traiettoria quando calcia Xavi Simons. In questi casi il fuorigioco è da considerare attivo.

"Non la vedo così. Io non ostacolavo la vista di Maignan, ero di lato. Mi sono anzi fermato (mima il movimento di chi arresta il passo all’improvviso, ndi) perché sapevo di trovarmi oltre all’ultimo difensore francese. Ripeto, il gol non era da annullare".

Martedì affronterà l’Austria di Arnautovic, suo compagno nell’Inter.

"Ci siamo già sentiti. Siamo amici ma ovviamente voglio batterlo. E gliel’ho già detto".

A proposito di Inter, il suo contratto scade tra un anno. Cosa pensa di fare?

"Io voglio rimanere. L’Inter è casa mia, mi sento parte di una famiglia. Con i dirigenti ci sono già stati dei colloqui, tutti noi giocatori sappiamo che le trattative sono state ritardate a causa del cambiamento di proprietà: ora penso all’Europeo, poi vedremo cosa accadrà".

Ha visto l’Italia affondare contro la Spagna?

"Sì, ho visto la partita ma non sono nella posizione di giudicarvi. A me sembra che, in generale, l’Italia sia una buona squadra. E poi ci giocano tanti compagni dell’Inter: li conosco bene, sono forti".