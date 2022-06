Il Corriere della Sera propone oggi un pezzo a firma di Gianluca Di Marzio sulla situazione di due giocatori che stanno pensando a un ritorno in Italia: Paul Pogba e Romelu Lukaku. "È dallo scorso Natale che Lukaku manda messaggi pubblici e privati all’Inter, chiamando dirigenti e allenatore, compagni e presidente, pronto a lasciare un terzo di stipendio a Londra, cercando ogni strada percorribile per rendere possibile l’impossibile", si legge. Nell'articolo non si esclude la possibilità che il giocatori provi a strappare un prestito biennale, ma si ricorda anche che il Chelsea deve ancora finire di pagare il cartellino da 115 milioni di euro. L'Inter non farà passi formali, i Blues dal canto loro hanno cambiato proprietà e non si sa se saranno ancora affidati o meno a Marina Granovskaia.