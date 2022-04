Paolo Condò è intervenuto a Sky Sport nel suo consueto intervento del weekend. Non è mancata la riflessione sull'Inter dopo la vittoria convincente sulla Roma: "Difficile pensare a una squadra che possa fermare i nerazzurri. Avevo sempre la sensazione che l'Inter non potesse prendere gol, mentre al contrario in fase offensiva avevo l'impressione che potesse creare problemi in avanti", ha detto.