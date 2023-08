Il nuovo arrivato in casa Inter, il brasiliano Carlos Augusto, racconta alcune curiosità per il sito ufficiale del club nerazzurro. Partendo da un aneddoto: qualora non avesse fatto il calciatore, il suo futuro sarebbe stato quello di commercialista, la stessa carriera del padre che gli diede un ultimatum: "O firmi un contratto da calciatore professionista o vieni a lavorare con me". Soprannominato l'Imperatore come l'ex attaccante Adriano, il neo interista da piccolo non sognava di diventare un calciatore, ma a 7 anni ha chiesto a suo papà di iscriverlo a una scuola calcio. Le sue fonti di ispirazione sono Roberto Carlos tra i calciatori del passato e Marcelo tra quelli attuali.

Il gol più bello.

"Quello realizzato contro la Fiorentina a Firenze".

Sport preferiti.

"Seguo la NBA e la NFL, tifo Los Angeles Lakers e Minnesota Vikings". (Club accomunati dagli stessi colori, il giallo e il viola)

Cucina italiana o brasiliana?

"Sono in difficoltà, ma scelgo quella del mio Paese. Piatto preferito? Il churrasco".

Meglio bomber o assistman?

"L'emozione più bella è quella del gol".

