Non si arrende la Juventus davanti all'ennesimo rimbalzo della giustizia dinnanzi ad uno dei tanti tentativi di ribaltare lo scenario di Calciopoli. Dopo la decisione del Consiglio di Stato di qualche giorno fa che ha respinto uno degli infiniti ricorsi avanzati dalla Juventus sullo scudetto 2006 assegnato all'Inter, sul quale i bianconeri non potranno più tentare alcunché vista la sentenza definitiva, la società piemontese ha avanzato una richiesta di risarcimento di 440 milioni di euro nei confronti della FIGC in relazione agli "illeciti commessi dall'Inter nella stagione 2005-2006, e all'assegnazione ai nerazzurri dello scudetto in quella stagione a tavolino". Le udienze inizieranno il prossimo 24 ottobre. "Il risarcimento - si legge su il Corriere di Torino -, sarà giudicato ammissibile qualora dovessero essere confermati illeciti commessi dai nerazzurri in quel periodo di tempo.

