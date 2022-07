C’era anche Gleison Bremer questa mattina al Filadelfia per il primo allenamento del Torino nella nuova stagione. Il difensore brasiliano è uno dei grandi obiettivi dell'Inter (e di altri club) per la sessione di mercato estiva, ma stando al diretto interessato non c'è ancora nulla di definito. Come riportato da Calciomercato.com, Bremer ha scambiato una rapida battuta con i presenti riguardo alla sua cessione: "Notizie sul futuro? No, niente" il breve virgolettato riportato dal portale.