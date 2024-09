"Cosa pensi delle intercettazioni di oggi?". C'è anche tra le domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi in merito all'inchiesta che coinvolge la Curva Nord dell'Inter e la Curva Sud del Milan, con il blitz che ha portato in mattinata a 19 arresti. Il tecnico nerazzurro ha replicato con un no comment: "La società ci ha chiesto di non dire nulla, c'è un'indagine in corso", la replice del piacentino.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!