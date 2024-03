L'operazione di mercato che ha portato Marko Arnautovic dal Bologna all'Inter la scorsa estate non ha scontentato nessuno. A dirlo è Thiago Motta, tecnico dei rossoblu, che ha ragionato così a mesi di distanza da quella sliding door agostana: "Penso che tutti ci abbiamo guadagnato, questa è la cosa bella - ha detto -. Lui voleva andare all'Inter, ha fatto una scelta che rispetto tantissimo, non era facile ma era la scelta giusta, ora partecipa in una squadra favorita per lo scudetto giocando in Champions: era quello che voleva Arnautovic. Noi siamo contenti del nostro percorso, stiamo bene anche noi, è stata la scelta giusta. Lui è contento per poter vincere lo scudetto e perché no la Champions e noi lavoriamo bene".

