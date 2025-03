Prima Julian, poi Enzo... I primi due gol segnati dalll'Argentina contro il Brasile, match finito per 4-1 a favore della Nazionale di Lionel Scaloni, vedono la firma di Alvarez e Fernandez ma richiamano Lautaro. Dopo le due reti dell'iniziale doppio vantaggio dell'Albiceleste entrambi i sopraccitati marcatori sono esplosi in una gioia condivisa dall'intero Monumental esultando a gran voce ma in maniera atipica. Sia l'Araña che il giocatore Blues hanno mantenuto fede alla parola data e dopo le due reti hanno omaggiato il compagno di Nazionale, Lautaro Martinez, costretto a rinunciare alla grande gioia vissuta stanotte dalla Scaloneta con la storica vittoria inflitta ai verdeoro. A fine partita il centrocampista del Chelsea ha spiegato, in zona mista, il motivo dell'esultanza condivisa con Julian e dedicata al capitano dell'Inter.

"Ho parlato con Lautaro prima della partita - ha detto Enzo Fernandez -, è stato lui a parlarmi per primo e abbiamo chiacchierato un po'. E alla fine, niente, gli ho detto che se avessi segnato un gol glielo avrei dedicato e che avrei detto anche a Julián di dedicargliene uno. E così è andata" ha spiegato a TNT Sports Argentina.

