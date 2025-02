Lele Adani parla di 'esito impietoso' dopo i playoff di Champions League che hanno visto l'eliminazione di tre squadre italiane su tre. Prima, però, un salto indietro alla League Phase: "L'Inter ha fatto una Champions quasi perfetta, mentre il Bologna è uscito con dignità finendo con il fare buone partite e ottimi risultati", le parole su Instagram dell'ex difensore. Che poi si concentra sull'uscita di scena prematura di Atalanta, Milan e Juve: "Sono tre eliminazioni diverse: l'Atalanta ha subito un'ingiustizia all'andata ed è stata molto sfortunata al ritorno, però va dato merito al Bruges. Il Milan ha fatto una brutta prima partita e ha commesso una grande ingenuità nella seconda con la situazione in controllo. La Juve ha fatto un buon risultato all'andata, un buon primo tempo al ritorno e poi c'è stato il dominio del PSV che ha meritato ampiamente il passaggio del turno".

Infine, Adani fa una riflessione generale sul calcio nostrano, mettendolo in relazione con quello che si gioca in campo continentale: "All'estero, anche in campi 'secondari', cambiano il ritmo e l'intensità - le sue parole -. Se noi pensiamo di essere più bravi solo perché siamo i più furbi in Serie A, in Europa ci viene presentato il conto e paghiamo dazio. Interroghiamoci perché non basta guardare tutto in ambito locale perché poi troviamo giocatori che vanno al doppio della velocità".

