Fin troppo facile alimentare le dietrologie con il senno di poi. Visto il corposo excursus dell'arbitro Orsato coi nerazzurri, si ritiene quindi di fare cosa gradita "metterlo a fuoco" - il suo passato, mica il fischietto - prima che domenica tal Daniele si degni di aggiungerne un altro prezioso capitolo al Dall'Ara di Bologna. Dunque nessuna auspicata pira generica e tanto meno alcun rogo inquisitorio: virtuali, per carità! I nerazzurri, col supporto di appassionati e tifosi - avendo appena finito di spegnere le fiamme dei dragoni portoghesi, almeno a Milano - mica vogliono reinventarsi incendiari dalla sera alla mattina... Ed allora la si tocca davvero piano, per quanto blasfemo possa suonare: la luna di miele dei nerazzurri con l'arbitro vicentino pare proprio essersi interrotta "per colpa" del loro Triplete. A più di qualcuno - evidentemente anche fra i più insospettabili - quella "trilogia" di trofei nerazzurri dev'essere andata proprio di traverso. Non ci sarebbe infatti altra chiave di lettura plausibile per (provare a) giustificare il completo ribaltamento dello score di Orsato con l'Inter materializzatosi a cavallo dell'estate 2010.

Dal suo debutto con i nerazzurri (avvenuto nel maggio 2007) fino alla primavera di quell'anno, il periodo era stato coperto con 10 direzioni arbitrali che "fruttarono" all'Inter 9 vittorie ed 1 pareggio. A decorrere dall'autunno di quello stesso 2010 - a Triplete acquisito - la parabola degli esiti delle designazioni dell'arbitro di Schio con l'Inter aveva cominciato subito a prendere una piega decisamente negativa. Venti direzioni che lasciarono in dote (si fa per dire!) ben 11 pareggi, 6 sconfitte ed appena 3 vittorie nell'arco temporale, ad oggi, di quasi 13 anni (lordi...). Un trend a dir poco funesto che non teme assolutamente confronti con quello riservato ai rivali dei nerazzurri. Comparando infatti la media punti nelle stesse ultime 20 partite con Orsato designato anche per ciascuna delle altre 6 "sorelle", risulta la seguente graduatoria: Juve 2,25 (punti per partita); Lazio 1,80 (ppp); Atalanta 1,75; Milan 1,25; Napoli 1,20; Roma 1,15; Inter 1,00. Per quanto riguarda invece lo score nerazzurro dei rigori, meglio stendere un altro velo pietoso, visto che vergognosamente (è l'avverbio più pudico che possa venire in mente...) risulta attestato a -1 per effetto di appena 2 penalty decretati a favore e dei 3 fischiati contro. Ma lo sconcerto non deriva dal segno negativo di quel bilancio - peraltro condiviso da almeno una delle altre squadre di vertice (anche la Juve sta a -1, come somma algebrica di un +4/-5) - quanto dal rilievo osceno che quelle 2 massime punizioni furono accordate, all'unisono, "giusto" alla 1a designazione con l'Inter, datata ben 16 anni fa: Inter-Torino 3-0 nel precitato maggio 2007.

Poi, per i nerazzurri diretti da Orsato, il deserto rigoristico più assoluto: manco un'oasi ogni tanto, nemmeno un miraggio dagli undici metri... Se il compianto Primo Levi fosse ancora tra noi, probabilmente avrebbe trovato materiale sufficiente per scriverne un libro di memorie pallonare (altrui), dal titolo inequivocabile: "Se questo è un arbitro". Orsato non risulta però reduce da chissà quali indicibili "esperienze" in campi di lavoro (né di altra natura), bensì solo di gioco... Dunque, in ottica nerazzurra, non ci si capacita che un fischietto di tal levatura - non a caso universalmente riconosciuto e premiato come uno dei più performanti - possa essersi imbattuto (eufemismo!) in un particolare istituto giuridico che parrebbe aver trovato solo un italico attecchimento (par già di ascoltare Kalle Rummenigge mentre esclama: "Mai sentita una cosa simile in vita mia". Solo che sarebbe già la 2a volta, dopo essere rimasto esterrefatto per via delle plusvalenze juventine farlocche...). Quindi, ad essere espliciti, non si è ancora ben capito se il fischietto vicentino sia stato oggetto di una preclusione (cautelativa?) disposta dalla CAN o piuttosto sia finito "vittima" di una ricusazione di espressa matrice nerazzurra. Non occorre rivangare quali sono stati i prodromi di una tale disposizione (aprile 2018, Inter-Juve 2-3: "E ho detto tutto!").

A prescindere da quello che potrebbe essere il vero motivo di un allontanamento così prolungato di Orsato dai nerazzurri, qualunque soggetto non avrebbe soverchie difficoltà a capire cosa voglia dire ritrovarsi in una sorta di "quarantena arbitrale" (anche se poi, con l'emergenza Covid, ci si è dovuti "inventare" pure quella di soli 5 o 10 giorni...). Basta dunque guardare alle "vicissitudini" di Orsato che si sono tradotte in un primo periodo di "isolamento" dai nerazzurri pari a 40 mesi (non giorni!): dal precitato aprile 2018 al settembre 2021 (data della sua penultima designazione per Samp-Inter). Lasso di tempo a cui ha poi fatto seguito un'appendice di ulteriori 17 mesi, quelli che decorreranno dalla predetta data fino a domenica, giorno in cui il fischietto berico tornerà a dirigere i nerazzurri. Questo prolungamento sembrerebbe quasi il rigurgito di una classica deformazione professionale: il tempo di recupero pure per la preclusione/ricusazione...