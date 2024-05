L'Inter ricorda oggi sui suoi canali social la vittoria del 16 maggio 2010 in casa del Siena, 1-0, gol di Milito. Una rete che valse la vittoria dello scudetto nell'anno in cui pochi giorni prima (il 5 maggio) era stata già conquistata la Coppa Italia e in cui il 22 dello stesso mese i nerazzurri alzeranno al cielo anche la Champions League a Madrid contro il Bayern Monaco. "Il secondo passo verso l'immortalità", si legge nei post sui social del club.