Brutta caduta dell'Inter a Udinese, la terza in sette partite. "Preoccupa la poca pericolosità davanti, si è sentita la mancanza di peso specifico davanti e Handanovic ha anche salvato l'Inter in qualche occasione. Si salva Barella e non solo per il gol" è il commento del nostro corrispondente da Udine, Stefano Pontoni. A seguire il suo commento.