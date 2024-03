Vittoria di misura per il Torino nel confronto pomeridiano contro il Monza. A decidere la sfida è stato Sanabria, bravo a capitalizzare il penalty nella seconda parte di gara. Biancorossi che lamentano nel finale un rigore negato a Dany Mota (abbastanza netto), come ha evidenziato Galliani nel post-partita. Brianzoli che, tra l'altro, hanno terminato la sfida in inferiorità numerica, complice l'espulsione di Pessina per doppia ammonizione. Di seguito gli highlights dell'incontro: