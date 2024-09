Il Torino di Vanoli continua a volare. L'ultimo successo granata arriva in trasferta, nella tana dell'Hellas Verona: il 3-2 del Toro è firmato da Sanabria (che sbaglia anche un rigore), Zapata e Adams, mentre per i padroni di casa vanno in rete Kastanos e Mosquera. Nel video sotto gli highlights del Bentegodi.