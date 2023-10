Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, è sempre una piacevole presenza quando la sua squadra gioca in Italia. Prima di recarsi al pranzo UEFA, l'ex calciatore ha risposto gentilmente alle domande dei giornalisti presenti: "Siamo in Italia, a San Siro, contro una grande squadra e giochiamo la Champions, non posso aspettarmi altro che una grande atmosfera. Voglia di rivincita? No, non ci sono rivincite. Abbiamo perso nei quarti di finale, l'Inter è arrivata in finale e poteva anche vincerla. Oggi è una partita diversa, 5 mesi fa ci si giocava un quarto di finale, oggi siamo nel girono. Abbiamo perso la prima partita e dobbiamo fare risultato qua. Un derby? Ho vissuto 12 anni in Italia, quindi se mi viene chiesto se giocare con il Benfica contro squadre italiane è speciale, rispondo sicuramente sì. Ho anche giocato con la maglia dell'altra squadra della città, ma per me non c'è una rivalità particolare e nessun odio. Però sono tifoso fiorentino e milanista (ride, ndr)".

