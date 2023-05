Serve un gol di Sergej Milinkovic-Savic in pieno recupero alla Lazio di Maurizio Sarri per evitare un pesantissimo tonfo interno in casa contro il Lecce, capace di ribaltare l'iniziale svantaggio firmato Ciro Immobile con la doppietta di Rémi Oudin. Rivedi gli highlights della gara dell'Olimpico nel video a fondo pagina (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP).