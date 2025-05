Anche Stefan de Vrij prima dell'allenamento si concede alle domande dei giornalisti onorando così il Media Day dell'Inter a pochi giorni dalla finale di Champions League: "Noi siamo fiduciosi, la Champions era uno dei nostri obiettivi e volevamo andare in fondo a tutte le competizioni. Ci siamo riusciti e abbiamo l'esperienza di due anni fa. Quest'anno il percorso è stato bello, siamo stati bravissimi perché abbiamo eliminato squadre importantissime. Ce lo siamo meritati e non vediamo l'ora di giocare questa finale".

Due anni fa qualcuno parlò di un sorteggio facile, quest'anno avete sconfitto squadre fortissime. Sentite che è questo oggi il vostro status?

"Sì, sicuramente chi diceva così due anni fa oggi non può farlo, abbiamo sconfitto Bayern e Barcellona, c'è anche l'esperienza di aver giocato la finale e sappiamo cosa ci aspetta. Siamo forti e non vediamo l'ora".

La rabbia per lo Scudetto è una spinta in più?

"Questa è un'altra storia, c'è delusione ma è alle nostre spalle. Andiamo avanti e da oggi iniziamo a prepararci con tanta voglia per la finale. Lo faremo come per ogni partita, nel modo migliore e faremo di tutto per vincere".

FcIN - Tatticamente ti aspetti una partita come le due contro il Barcellona, oppure più tirata e decidsa dall'episodio?

"Non so, ogni partita è diversa. Ma l'avversario in qualche modo somiglia al barcellona. Ha tanti giocatori forti e veloci, si muove molto, noi siamo solidi, ci prepareremo al meglio perché contro iol Barcellona abbiamo subito ben 6 gol diversamente dal nostro percorso in Champions. Faremo di tutto per difendere e attaccare bene".

Seconda finale in tre anni, perché stavolta dovrebbe finire diversamente?

"Già l'esperienza di aver giocato una finale aiuta, è una partita secca in cui c'è da vincere un trofeo importantissimo e abbiamo giocato tante finali. Secondo me aiuta".

Questa settimana è il periodo ideale per avvicinarsi a Monaco di Baviera nel modo migliore?

"Credo di sì, abbiamo avuto due giorni liberi per metterci alle spalle la delusione del campionato e tocca a noi trasformarla in qualcosa di positivo. Ci siamo riposati e abbiamo una settimana per prepararci".

Quanto può contare avere più esperienza in una finale?

"Secondo me aiuta, come quella di averla già giocata. Sappiamo cosa ci aspetta, c'è tanta fiducia di portarla a casa".

Cos'hai provato quando hai visto Acerbi segnare col Barcellona? C'è qualcosa di magico in un difensore che segna un gol così al 93'?

"Come tutti ho sentito una felicità enorme, il tempo trascorreva e lui è rimasto su per provarci. Ha segnato un bel gol e ci ha dato la spinta per portare a casa la partita ai supplementari".

Dove troverete le motivazioni per affronatre questa partita?

"E' una finale, non servono motivazioni. Ci siamo riposati in questi due giorni, stiamo benissimo e non vediamo l'ora".