A tranquillizzare tutti sulle condizioni di Lautaro Martinez non ci ha pensato solo Simone Inzaghi in conferenza stampa, dichiarando che era pronto già per Como (ma visto il risultato si è tenuto a riposo precauzionale) ma lo stesso attaccante che oggi durante il Media Day in corso ad Appiano Gentile ha risposto con un chiaro "sono al 100%" a chi gli chiedeva della sue condizioni. Condito con un pollice in su (come si vede nel video a seguire).

Media Day verso PSG-Inter, il Capitano è carichissimo: “Sono al 100%”️ pic.twitter.com/r4wg1IzzDq — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 26, 2025