Non poteva sfuggire al più classico dei riti di iniziazione Romelu Lukaku, tornato all’Inter e subito al centro del gruppo per tecnica e carisma. Il belga, ieri insieme ai compagni in un noto locale di Cavenago di Brianza, si è infatti preso la scena per il classico siparietto canoro, un piccolo spettacolo dove l’attaccante dà spazio all’entusiasmo e si trascina dietro tutto il gruppo nerazzurro. E sulle note di “Te Boté” la rosa di Inzaghi si gode una serata di spensieratezza e dà il proprio bentornato a Big Rom…