Altro scivolone per la Juventus, bloccata sul 2-2 dall'Hellas Verona. I gialloblu passano in vantaggio per due volte con l'eurogol di Folorunsho prima e la rete di Noslin poi, ma si fanno riprendere dal rigore di Vlahovic e dal mancino di Rabiot: un pareggio che allontana sempre di più i bianconeri dall'Inter e dalla vetta. Nel video sotto gli highlights del match del Bentegodi.