La Juventus inanella il secondo successo consecutivo in campionato, cosa che alla squadra di Thiago Motta non accadeva da diverso tempo. Lo fa in quel di Como, superando i lariani col punteggio di 2-1 grazie alla doppietta firmata da Randal Kolo Muani in un match segnato dalle feroci polemiche scatenate dal tecnico biancoblu Cesc Fabregas per un mancato calcio di rigore per fallo di mano di Federico Gatti. Rivedi la sintesi nel video a fondo pagina.