L'Inter porta a casa un'altra vittoria preziosissima battendo per 4-2 la Roma in rimonta. Nerazzurri avanti con un gol di Acerbi, poi la rimonta giallorossa firmata da Mancini ed El Shaarawy. In avvio di ripresa, però, l'Inter cambia faccia e ribalta il match con un gol di Thuram, un autogol di Angelino (propiziato sempre dal francese) e infine il sigillo di Bastoni per il poker finale. Ecco il video con i gol e gli highlights del match.