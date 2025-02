Piove sul bagnato in casa Monza, sconfitto anche dal Verona in casa in un match che metteva in palio tre punti pesantissimi per la lotta salvezza.

Per i padroni di casa da segnalare anche l'esordio di Tomas Palacios, arrivato in prestito dall'Inter pochi giorni fa. Decide la sfida un autogol di Lekovic. Ecco gli highlights del match.