Arrivato insieme ad Alessandro Antonello al Salone d'Onore del Coni di Roma per l'Assemblea di Lega Serie A, attualmente in corso, l'amministratore delegato area sport dell'Inter, Beppe Marotta ha preferito rimandare ogni discorso legato alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma per questa sera alle 21. L'ad nerazzurro ha risposto un sereno "dopo, dopo" con tanto di sorriso sulle labbra alle domande dei colleghi presenti che lo hanno incalzato sull'appuntamento contro i bianconeri di questa sera.