Mancano poco più di cinque ore a Inter-Atletico Madrid, ma l'entusiasmo dei tifosi spagnoli arrivati a Milano per seguire da vicino i loro beniamini è già alle stelle. Vedere per credere il video girato dal nostro inviato in Piazza del Duomo:

L'entusiasmo dei tifosi dell'Atletico Madrid a poche ore dalla sfida contro l'Inter ⬇️ pic.twitter.com/zrE38tc6Or — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) February 20, 2024