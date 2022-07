"The king is already in Milano". È questa la scritta che si legge nel fumetto che esce dalla bocca di André Onana, protagonista principale di un recente murale comparso nelle ultime ore a Milano in via Riccardo Bacchell. L'agenzia @graffity_milano ha pubblicato sui social il backstage dell'opera d'arte, con gli artisti di strada alle prese con bombolette spray per regalare il benvenuto all'Inter al portiere camerunese.