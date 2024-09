È terminata 2-2 la sfida del Franchi tra Fiorentina e Monza. Djuric e Maldini avevano portato i brianzoli in doppio vantaggio, Kean sul finale di primo tempo aveva accorciato le distanze. In pieno recupero, a gara che sembrava ormai terminata, arriva il gol del 2-2 con la prima rete in maglia Viola di Robin Gosens.