La Lazio di Maurizio Sarri si butta via: in vantaggio di due reti e in totale controllo del match con l'Empoli fino all'84esimo, i biancocelesti riescono a farsi rimontare dai toscani che con Francesco Caputo e Razvan Marin strappano un punto all'Olimpico in un finale incredibile. Rivedi la sintesi del match.