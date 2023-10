Gol e spettacolo all'Arechi di Salerno dove è terminata 2-2 la partita tra la Salernitana e il Cagliari. Ai rossoblu non sono bastati i gol realizzati da Luvumbo e Viola per portare a casa la prima vittoria stagionale: i padroni di casa riacciuffano il risultato con una doppietta di Dia (il secondo gol su calcio di rigore). I sardi recriminano anche per un penalty mancante per fallo di Coulibaly su Prati. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.