"Sicuramente un campione come lui dopo aver contribuito a vincere la Coppa del Mondo si vede anche in campo la sua voglia di continuare a voler fare bene" ha detto Denis, ex Napoli e Atalanta tra le altre, oggi al Real Calepina, anche lui presente alla Charity Dinner di Fondazione Pupi durante la quale si è fermato a rispondere ai colleghi presenti in mista ai quali ha risposto anche sul connazionale Lautaro Martinez.