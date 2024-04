Non conosce soste il volo del Bologna, all'ottavo successo nelle ultime nove partite. La formazione di Thiago Motta ha regolato in scioltezza la Salernitana con un perentorio 3-0 e si è portata ora a meno due dal terzo posto in classifica occupato dalla Juventus. Rivedi gli highlights della sfida del Dall'Ara nel video a fondo pagina.