Nuova assemblea di Lega Serie A alle porte in via Rosellini, dove da pochi minuti è arrivato anche il management dell'Inter composto dal presidente Beppe Marotta, l'amministratore delegato Alessandro Antonello e l'avvocato Angelo Capelli. Tra i temi all'ordine del giorno, oltre alla verifica dei poteri e le comunicazioni del presidente Casini e dell'amministratore delegato De Siervo, ci sono anche i temi federali e i diritti tv internazionali per le stagioni 2024/2025 e seguenti.