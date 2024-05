Anche Alessandro Antonello, nel corso della cerimonia di conferimento dell'Ambrogino d'Oro all'Inter, ha preso la parola salendo sul palco: "E' un grandissimo onore e un grande orgoglio essere qui e ricevere questa onorificenza che la città ha voluto riconoscere conferendo ancora maggior lustro a quanto ottenuto - ha detto l'AD Finance dell'Inter -. Porto anch'io i saluti di Steven Zhang. Il riconoscimento dell'Ambrogino d'Oro ha altissima valenza, fu istituito nel 1925 quale riconoscimento a uomini, donne e associazioni che danno contributo speciale alla città. Significa che viene riconosciuto quel che l'Inter ha portato a Milano, che portiamo sempre con noi".

Il manager ha poi aggiunto: "La seconda stella è anche un suggello della crescita realizzata dal nostro club. La società ha impostato un percorso di sviluppo a supporto della performance sportiva, portando il brand a livello globale. Con orgoglio mettiamo la società a contatto con milioni di fans in tutto il mondo che ci seguono con straordinario affetto. L'ultima festa ha contagiato con gioia e spensieratezza l'evento concluso in piazza Duomo che rimarrà nel cuore di Milano e dei tifosi. Per tutti noi l'Ambrogino deve essere un punto di partenza. Grazie al sindaco, viva Milano e forza Inter sempre".