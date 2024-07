Nuovo giro, nuovo riunione in vista negli uffici della Lega Serie A. Per l'Inter è presente come al solito il presidente Beppe Marotta, pizzicato dal nostro inviato al momento dell'arrivo a bordo di un'auto: nessuna dichiarazione per il numero uno nerazzurro.

Da segnalare, in seguito, anche l'arrivo dell'amministratore delegato Alessandro Antonello.