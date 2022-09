Riparte la stagione e torna 'Il Salotto di FcInterNews', lo spazio interattivo dove potete ascoltare il dibattito in diretta con giornalisti e ospiti di FcInterNews, e partecipare in diretta con le vostre domande. Argomento del giorno, inevitabilmente, la sconfitta nel derby, ma anche l'imminente partita di Champions contro il Bayern. Per interagire potete commentare direttamente tramite la pagina Facebook o canale Youtube. Novità della stagione 2002/23, saremo live anche sul nostro nuovo canale Twitch: Twitch.com/fcinternews.