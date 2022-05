Si avvicina l'ultimo turno di campionato, con lo scudetto ancora in bilico ma la bilancia che pende dalla parte rossonera: rimpianti nerazzurri? Come si arriva a questa partita? Che bilancio fare del primo anno di Inzaghi? Si questo e tanto altro, come le ultime di mercato tra Perisic e Dybala, si parlerà tra poco live ne 'Il Salotto di FcInterNews' con Fabio Costantino, Raffaele Caruso e Stefano Bertocchi.

