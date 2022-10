Tradizionale appuntamento del lunedì pomeriggio con 'Il Salotto di FcInterNews': oggi alle 18.15, in diretta il direttore Fabio Costantino insieme al nostro Raffaele Caruso dalla redazione andranno ad affrontare i temi di questa settimana: la vittoria contro la Salernitana, l'ottimo momento di Barella e l'attesa per il ritorno di Lukaku. Ci poterte seguire live in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube, porre domande e commentare. Novità della stagione 2022/23, saremo live anche sul nostro nuovo canale Twitch: Twitch.com/fcinternews.