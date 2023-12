"Peccato, veramente peccato. Non perché così ora il sorteggio sarà più difficile, l' Inter NON deve avere questi pensieri, una squadra che gioca una finale meglio dei miliardari del City non deve avere paura di nessuno. Peccato perché era giusto e possibilissimo stasera festeggiare il primo posto, ma ancora di più, doveva essere doveroso andarci vicino con il gioco e le occasioni. E invece zero a zero, squallido e mesto. Sia chiaro, mi piace la squadra quest'anno, come non potrebbe, gioca un calcio che gli altri se lo sognano e allora ancora di più mi fa rabbia uno spettacolo come quello offerto stasera. Che poi oltretutto e' stato un assurdo: a rischiare di più, ad attaccare cosa poteva succedere, prendere gol? E cosa cambiava? Detto ciò il problema non e' stato il risultato in se', e' stato il modo. Il 20% di possesso nel primo tempo e' oltraggioso, NEANCHE LA JUVENTUS!!! Ma mettere SEI - 6 - trentacinquenni in campo titolari più uno subentrante SETTE - 7 - nessuno al mondo. E guarda caso sono stati i peggiori, Sanchez una tragedia, Cuadrado più lo guardo e più vedo un ex giocatore, anche Mkitarian stasera molto sottotono, d' altra parte alla sua età non riposa mai...Su Arnautovic preferisco non esprimermi, il paragone con Thuram secondo me potrebbe portarlo ad una forma depressiva. In tutte le partite di Champions le altre squadre sono piene di giovani, e non credo che i geni spagnoli o inglesi o tedeschi siano modificati, semplicemente in Italia i giovani non vengono valorizzati. In generale nelle altre squadre, nell'Inter servono per fare soldi... Anche nel ridottissimi numero di under 25 che abbiamo in rosa si potrebbe lavorare di più, e invece abbiamo Frattesi che secondo me va perdendo sicurezza, Asslani che gioca 10 minuti, Bisseck, che domenica ha fatto un figurone, oggi zero minuti nonostante la prova deprimente di Cuadrado...Stasera brutta prestazione, unico record l'età media... Ma non importa, sono sicura che non avrà importanza, vorrei esserlo altrettanto che Inzaghi guarisca un poco dalla convinzione che 35 anni = esperienza e quindi forza e titolarità e riguardando la partita si accorga che le prestazioni scadenti di alcuni sono riconducibili ad una condizione fisica che sopra una certa età non può che essere quella vista. Non ci credo molto ma sperare non costa nulla... Vabbo', andiamo avanti, scordiamoci stasera, non abbiamo paura di nessuno! Buonanotte a tutti e sempre forza cara Inter !!!".

Raita

"Mah.....Inzaghi si dice soddisfatto perché l'Inter è riuscita a finire il girone imbattuta, ma non ha spiegato perché ha fatto uscire Thuram, il migliore in campo per un giocatore INUTILE come Arnautovic.....io credo che qualsiasi allenatore in quel momento non avrebbe tolto Thuram cercando di vincere la partita con la coppia più forte del campionato, ma Inzaghi ha la fissa dei cambi che gli è costato il primo posto ,non ammetterà mai di aver sbagliato il cambio , secondo me non ha capito che abbiamo solo 2 attaccanti forti e in partite come queste sarebbe stato fondamentale arrivare primi,....adesso ci aspetta un sorteggio dove incontreremo una corazzata e con grosse possibilità di essere eliminati.....caro Inzaghi hai sbagliato....non puoi pensare alla Lazio quando hai ben 5 giorni per far recuperare energie alla squadra.....certo non possiamo dire che con Lautaro e Thuram avremmo vinto di sicuro, però con l'ingresso di Arnautovic oltre che a giocare in 10 contro 11, hai dimostrato di non rinunciare a cercare la vittoria visto le pochissime opportunità che abbiamo creato.....peccato!!!.......saluti...".

Francesco

"Buongiorno redazione, non posso credere che i giocatori titolari non siano in grado di fare una partita intera al martedì e non recuperare per per domenica sera contro la Lazio, cioè, Thuram, Lautaro,Bastoni, Barella non potevano fare 80 minuti, perché fra 5 giorni si gioca un'altra partita??...oltretutto, non sarebbe più logico fare qualche cambio domenica sera, invece di ieri sera in una partita determinante per il 1°posto??...comunque sia, ieri sera c'è stata la riconferma che Arnautovic e Sanchez, al massimo possono giocare la Coppa Italia e se vuoi lottare su due fronti, campionato e Champions ci vuole in panchina ben altro(2 punte decenti e uno che salti l'uomo in dribbling, come ha fatto ieri sera Kubo contro di noi, é dal 2010 che non si vede un dribbling, in Europa tutte le big e non, hanno una figura così in squadra, in Italia solo 2/3 squadre, infatti lo spettacolo é pessimo), il turnover ci può stare ma soft, molto soft, il turnover esagerato e sistematico a lungo andare é deleterio(ricordo che il Triplete é stato vinto con giocatori più anziani e sempre con i soliti 14/15 giocatori, é vero che erano di un'altra categoria, ma sempre quelli erano, alla faccia del turnover. Cordiali saluti".

Andrea

"Salve, leggo un po' dovunque critiche superficiali in merito alla penosa prestazione di ieri, ed ingenerale dei limiti dell'Inter, e pare le colpe siano da attribuire ad Arnautovic e Sanchez. Premetto: per me Sanchez è inadeguato, inutile; la colpa è di chi lo ha ripreso. Arnautovic invece può fare la quarta punta all'Inter, ovviamente se utilizzato bene per quelle che sono le sue caratteristiche. Detto ciò, bisogna rendersi conto che dietro la oscena prestazione di ieri c'è dell'altro e che sarebbe riduttivo ricondurre il tutto a Sanchez ed Arnautovic. Ieri si sono visti tutti i limiti della squadra e dell'allenatore che si ripresentano ogni qualvolta si incontra una squadra che sa stare in campo, sa pressare, sa ripartire, sa palleggiare. Si sono visti i limiti che si ripresentano ogni qualvolta una qualsiasi squadra avversaria non ti permette di fare il solo ed unico copione che Inzaghi sa impartire. Si può giocare a calcio anche in maniera diversa rispetto ad un solo modo, soprattutto se gli interpreti sono diversi da quelli che ti garantiscono quel solito copione. Frattesi non è Barella, ha altre caratteristiche, così come Cuadrado rispetto a Dumfries, così come Arnautovic rispetto a Thuram. Contro la Real sociedad , con in campo interpreti diversi dai "titolarissimi", puoi pensare di utilizzare dall'inizio Arnautovic che può farti uscire dalla prima pressione avversaria e magari dare modo all'incursore Frattesi di inserirsi(tanto per dirne una). Mi auguro che la società riprenda e critichi Inzaghi per far sì che migliori in questi suoi limiti evidenti: e che la smetta con quelle dichiarazioni a fine partita che poteva fare quando allenava la lazietta, ma non all'Inter. Saluti".

Francesco

"Salve vado subito al dunque premettendo che non mi reputo disfattista, e che la nostra Inter mi piace e parecchio. Quando si mette in testa di giocare a calcio, puo' battere chiunque . Due sono i punti del mio " dunque" 1) giocatori come Sanchez, Arnautovic, ASLANI, Klarseen, Cuadrado, NON SONO DA INTER! Anzi nello specifico, Sanchez farebbe panchina all'oratorio anzi lo farebbero giocare solo se portasse lui il pallone. 2) piccolo appunto al nostro allenatore che stimo molto: il turnover fallo in partite meno importanti e con squadre piu "scarse". Non era di certo quella partita di ieri dove lasciare a riposo i titolarissimi , perche' parliamoci chiaro e mi ripeto, e' vero che la rosa numericamente e' ampia, ma giocatori da Inter saranno 13/14. In ogni caso non deve spaventare il secondo posto , perche' se miri ad arrivare alla fine prima o poi , le devi incontrare le squadre forti, sei in champions no al torneo amatoriale estivo. Cordiali saluti".

Saverio

"Gentile Redazione, secondo mio modesto parere, Arnautovic e Sanchez, non risultano mai pervenuti, ogni volta che sono stati chiamati in causa. In prospettiva questo è un grosso problema, in quanto Thuram e Lautaro non possono reggere la carretta da soli, fino a fine stagione, urgono rinforzi urgenti in attacco quindi. Inoltre il grande Marotta vuole disfarsi di Sensi..ma fra lui e Klassen io dico Sensi tutta la vita. Grazie per l'attenzione".

Sandro