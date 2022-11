"Gentilissimi di fc Inter news, suonano sinistre le critiche a Lele Adani per la telecronaca della gara Argentina Messico. Adani è molto preoarato,possiede grande personalità e sta facendo molto per la testata giornalistica per cui lavora,avendo resuscitato da solo Novantesimo minuto. Trovo anche molto divertente la pillola di Bobo tv in onda in rai in questi giorni e gli ascolti peraltro stanno premiando. Io credo che a criticare Adani siano i soliti noti e ignoti che non sanno togliersi la maglietta del club italiano per cui tifano e trovano ogni appiglio per manifestare la propria avversione per i noti episodi tv del passato. Premesso che a non prendere Allegri abbiamo vinto alla lotteria,l'allenatore bianconero in questi anni ha disprezzato Arrigo Sacchi in diretta tv,Lele Adani cui ha intimato il silenzio senza che nessun quotidiano o tv abbia preso posizione contro l'arroganza dell'allenatore biancoenero. Immaginare se Simone Inzaghi si fosse permesso: tuoni,fulmini,ramanzine e linciaggio mediatico. Queste critiche ad Adani e i minuti di recupero concessi al mondiale (sembra però stia rientrando tutto) sono il prologo al girone di ritorno che aspetta noi poveri italiani dal gennaio prossimo. Credo vedremo il peggio e che torneremo con la mente ai tempi di calciopoli. Vittima stavolta sarà il povero Napoli di De Laurentis. Per intanto forza Argentina, popolo umile e latino come il nostro,forza Lele e sempre forza Inter! Distinti salut".