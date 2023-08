"Gentilissimi di fc Inter news, ieri sera ho guardato in tv Torino vs Feralpi Salò e come tutti coloro che hanno assistito alla gara ho trovato un Torino con una qualità e proprietà di palleggio in forte ascesa e degno di nota al di là dell'avversario comunque gagliardo,ben allenato dall'ex Vecchi e con un portierino tra i pali molto bravo e concentrato. Il Torino è una squadra simile all'Inter e con gli stessi problemi: non ha una punta. Sanabria è bravissimo,fa cose "da Inter" ma verosimilmente è un trequartista reinventato punta e come visto nell'ultima di campionato contro l'Inter sbaglia qualche goal ed è molto più bravo a mandare in porta i compagni. Una punta di livello che garantisca goal a ripetizione come constatato in questo mercato europeo costa cento milioni e ormai non solo il Torino non può permettersela ma purtroppo ormai nemmeno l'Inter e il Milan. Capisco che l'Inter è l'Inter per bacino d'utenza non è il Torino ma va detto che tutte le squadre italiane hanno gli stessi problemi. Inter e Torino faranno grandi azioni di gioco fino alla fine del rettangolo di gioco ma ad oggi vinceranno le gare grazie a Barella,Frattesi,Ilic,Vlasic e non grazie alle punte. E Bastoni e Buongiorno dovranno imparare a buttare qualche "zuccata" nelle porta avversarie per decidere le gare. Fortunato il Napoli per Osimahè. Non so come sarà la stagione di Inter e Torino ma non vorrei e spero di no ci si trovi appaiati sul quinto posto,grande cosa per il Torino,non molto per l'Inter. Distinti saluti".

Andrea

"Capisco bene che il mio pensiero sul mercato dell'Inter appaia severo, radicale, ma, purtroppo, più passano i giorni e più i fatti mi danno tristemente ragione. Il problema serio, serissimo della nostra dirigenza, ovviamente grandemente condizionata dalle estremistiche convinzioni dell'allenatore, continua ad essere lì stesso, ormai da due anni buoni: continua a trattare giocatori vecchi, alla fine della carriera che alla fine ci hanno portato a buttare uno scudetto vinto e a prendere l'anno successivo 18 punti dalla prima. Ma, cosa ancora più grave, dato che ovviamente si comprano giocatori senza futuro e senza mercato, ci continuano a vedere andare via ogni anno un pezzo pregiato, senza peraltro sostituirlo degnamente. Perché il punto, e non si può capire quanto mi dolga dirlo, e' che finché tu fai forza sul fatto che con tanti giovani non si vince niente, anzi, che puoi sfottere chi ne compra tanti e non conclude niente, va tutto bene, ma alla luce dello scudetto di due anni fa non puoi che rimangiarti questo concetto, e mangiarti pure il fegato. Ma noi si continua così, sempre peggio. Compriamo Frattesi, miracolo! Forte, nazionale, segna tanto, ma ha 24 anni, e ti rendi conto che nella testa dell'allenatore parte dietro Mkitarian!!!Bisseck? A occhio e croce batterà il record negativo di Asslani, un altro che il campo lo vede e lo vedrà con il cannocchiale, sono arrivata a sperare per lui che andasse a giocare con De Zerbi. Facciamo i duri, orgogliosi e uomini d'onore con Samardzic e l'affare e salta insieme a quello di Fabbian, quindi torna lui? NONSIAMAI!!!Inzaghi non starà nella pelle potrebbe arrivare Pereyra!!!Inzaghi ha detto si' per Arnautovic, che strano!!!Al posto di Dumphries vivrei con le mani perennemente sugli attributi, non vede l'ora di metterlo definitivamente dietro Cuadrado...La psicosi di questo allenatore contro giovani/ pro vecchi sta distruggendo una squadra, negli ultimi due anni ha visto vincere squadre che hanno avuto il coraggio di scommettere su giovani sconosciuti che si sono rivelati i migliori giocatori del campionato. Andiamo ad iniziare con tre attaccanti di cui un trentacinquenne che ha giocato solamente con squadre medio/ scarse e Correa su cui non mi pronuncio più. Un acquisto sicuro, forte, giovane e' Carlos Augusto, ma pensarlo in panchina mette tristezza. Non va bene praticamente niente, ma i 70 minuti di Mkitarian e i 20 di Frattesi di ieri mettono sconforto.Non so in cosa sperare, leggo di Ekitike trattato dai rossoneri sulla base di 20 milioni, poi leggo della firma di Arnautovic e spengo il cellulare. Non so come finirà, credo ancora nei miracoli, il fatto è che non so quali potrebbero essere. Didier Drogba? Sconfortatissima ma mai doma, forza cara Inter, sempre".

Raita

"Saluti,più che calorosi, accaldati... una settimana ,manca una settimana e già ci stanno dilaniando "la trousse degli attrezzi "a prescindere dal sesso del tifoso/a Interista, gli fate dare 2 calci al pallone?se dovesse arrivare Arnautovic è veramente un salasso?chi parla di salassi si è già dimenticato del "delapidato regresso" senza ottenere un beata(non una santa...)?Ovviamente tutti vorrebbero una "determinata potenza nel portafoglio" ma purtroppo nisba ,quindi come la passata stagione attendiamo il verdetto del campo,e la malcelata speranza di un propietario con i cordoni della borsa ,se non completamente slacciati, per lo meno un po più blandi si attende con rinnovata fiducia ,perchè nel caso contrario non sei un tifoso ma un ragioniere, quindi FORZA INTER!!!!".

Gianluca

"Buongiorno redazione È’ imbarazzante vedere il modus operandi della società Inter in tema mercato,non solo riferito alle entrate ma anche alle uscite. Un giocatore Correa che si aggrappa con le unghie e con o denti al propio contratto,consapevole che e’ fuori dal progetto e che i tifosi detestano e lui lo sa basti ascoltare il brusio a San Siro ogni volta che tocca palla ..e che gode a fare l’imboscato!..ebbene non siamo capaci a fargli fare le valigie?????…Qui c’e qualcosa che non va!… Guardate il Milan quando vuole cedere un giocatore..ha poco da dire no io resto a Milano…Si possono citare vari casi ,l’ultimo emblematico riguardante Rebic.Un tipo di quelli tosti che aveva promesso di incatenarsi a Milanello piuttosto che andre via dal Milan.Gli hanno detto due paroline…E’ andato via di volata trovandosi lui la squadra in turchia. Eh beh..gli hanno detto che se non andava via lo avrebbero messo fuori rosa ad allenarsi su un campetto di periferia da so con un preparatore fino a quando si trovava una squadra… Capito mi hai ??????? Noi invece queste cose non le facciamo(perché siamo dei pirla) a discapito alla di e si chi? Di noi tifosi che abbiamo una società con tanti orpelliche non sa’ superare..Nella fattispecie un argentino..guarda caso…Abbiamo in altro argentino osanatto che fa il capitano e che sicuramente lo tutela e ancor di oiu’ un vicepresidente argentino che prima di pensare all’inter pensano a renere alta la bandiera della argentina..Noi interisti accondiscendiamo a tutto questo pacco,in nome di cosa??? Di false bandiere che dimostrano anche cosi’ di essere false bandiere?….Se non la sapete ve la racconto io la vera storia di come mai Zanetti non e’ andato ne’ al Real Madrid ne’ al Barcellona (offerta 40 miliardi vecchie lire) perché voi non avete memoria storica e Zanetti non la racconta giusta.(andate a vedervi tutti i giornali dell’epoca e poi forse vi si schiarirebbero le idee) CHE SCHIFO!!!!!!!! Con stima".

Antonio

"Se perdiamo Samardzic per 200 mila euro, allora significa che la sostenibilità tanto sbandierata da Marotta non coincide più con competivita'. È vero la famiglia del ragazzo non si sta comportando bene, ma perdere questo ragazzo per una manciata di euro significa avere perso il senso di ogni cosa. Per di più risulta che l'Inter per Arnautovic offra anche Sensi. E va bene ma poi perso anche Samardzic chi mettiamo a centrocampo? La soluzione è già stata individuata è Pereyra a parametro 000, come al solito. Anche Scamacca, perso per 2 milioni di euro.... No! Non sono più convinto di questo modo di operare. Non si lavora così!!! Basta parlare di seconda stella. Oggi 12 agosto dico:" per favore basta con questa società. Suning Out tutta la vita!!!" Amala".

Stefano